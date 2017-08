Ajax denkt aan centraal verdediger van NK Osijek

Ajax is nog op zoek naar defensieve versterking, in de zoektocht naar een centrale verdediger komen de Amsterdammers uit in Kroatie.

PSV werd donderdagavond uitgeschakeld door het Kroatische NK Osijek, daar waar rivaal Ajax lijkt te willen gaan shoppen. De Amsterdammers hebben hun oog laten vallen op centraal verdediger Mateo Barac.

Ajax zit door het vertrek van Riedewald en Westermann dun in de spoeling wanneer het aankomt op centrale verdedigers, de 23-jarige Mateo Barac zou daarom moeten worden gehaald.

Scouts van Ajax hebben donderdagavond tijdens het Europa League duel tegen PSV op de tribune hebben gezeten, de 1.90m lange centrale verdediger zou behalve centraal ook links uit de voeten kunnen.

