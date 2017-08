Neymar neemt afscheid bij FC Barcelona met pijn in het hart

In een persoonlijke video heeft Neymar op zijn Instagram account afscheid genomen van vrienden en collega's van FC Barcelona.

'Het leven van een atleet bestaat uit uitdagingen. Sommige komen op ons pad terecht, andere zijn het gevolg van onze beslissing om het vuur in onze korte carrières te doen blijven branden. Barcelona was veel meer dan een uitdaging. Het was de droom van een jochie die op de spelcomputer met die sterren speelde. Ik kwam als 21-jarige bij Barcelona terecht, boordevol uitdagingen.'

Neymar kwam in 2013 over van het Braziliaanse Santos en kwam tot 123 wedstrijden in het shirt van de Catalaanse grootmacht. Neymar wist 68 doelpunten te maken in de Spaanse Liga.

'Ik deelde een kleedkamer met idolen zoals Lionel Messi, Victor Valdés, Xavi, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Gerard Piqué, Sergio Busquets en vele anderen. Ik wachtte op mijn beurt om minuten te maken voor de club die meer dan een club is. Barcelona is de natie die Catalonië vertegenwoordigt. Ik heb de eer gehad om samen te mogen spelen met de beste atleet die ik ooit heb gezien, en ik weet zeker dat ik nooit zijn gelijke zal zien zolang ik leef. Leo Messi werd op en buiten het veld mijn vriend. Het was een eer om samen met je te mogen spelen.'

Dat het beruchte MSN trio nu tot het verleden behoort doet Neymar pijn, 'Het trio met Messi en Luis Suárez schreef geschiedenis. We hebben alles veroverd wat een atleet kan veroveren. We hebben onvergetelijke momenten meegemaakt. We leefden in een stad die meer is dan een stad. Het is een vaderland. Ik houd van Barcelona en ik houd van Catalonië, maar een atleet heeft uitdagingen nodig,' aldus Neymar die de lokroep van PSG absoluut niet kon weigeren.

'Barcelona en Catalonië zullen voor altijd in mijn hart zitten, Ik heb een uitdagend carrièreplan voorgeschoteld gekregen en ik voel me hier klaar voor. Ik dank de supporters van Barcelona. Ik heb zoveel geleerd van de geweldige atleten met wie ik de kleedkamer mocht delen. Maar in mijn hart voel ik dat het tijd is om te vertrekken. PSG is de komende jaren mijn thuis en ik ga hard werken om het vertrouwen dat in mij is gesteld terug te betalen.'

