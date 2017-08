Fc Utrecht heeft na een lastige wedstrijd de volgende ronde van de Europa League bereikt. De ploeg van Erik ten Hag speelde met 2-2 gelijk nadat ze eerder al 0-0 speelde.

Vervolg: FC Utrecht in koker loting play offs Europa League

Al na 40 seconden konden de fans van FC Utrecht juichen. Gyrano Kerk kopt fraai raak nadat Klaiber een fantastische voorzet afleverd (0-1). Na de goal zakt FC Utrecht in en laat het Lech Poznan komen. Na een aantal kleine kansen word er in de 26e minuut een goal gemaakt, Christian Gytkjaer krijgt na een slecht schot van Majewski de bal voor zijn voeten en schuift hem koel binnen (1-1).

De goal moet eigenlijk worden afgkeurd omdat de spits van Poznan buitenspel staat maar dit word niet gezien door de arbitrage. Tot kort voor rust gebeurt er weinig en leiden de beide teams veel slordig balverlies, echter voor rust kan het publiek nog een keer opveren nadat Majewski zijn vrijetrap op de lat ziet komen.

In de tweede helft mag ook Yassine Ayoub zijn minuten maken. De normaal basis speler heeft al geruime tijd last van een vervelende heupblessure maar kan desondanks toch een helft spelen. Nadat Leeuwin een rode kaart pakt word het steeds lastiger voor de Domstedelingen om nog aan voetbal toe te komen. In de 89e minuut is de ploeg uit Utrecht nog een keer trefzeker na een mooie maar moeizame counter waarbij Ayoub een verdediger uitspeelt en de keeper voorbij gaat, Labyad mag intikken (1-2).

In de 91e minuut maken de Polen het nog even spannend nadat Gytkjaer zijn tweede van de avond maakt (2-2). Echter weten ze de stand niet meer in gevaar te brengen en bereikt FC Utrecht na 2 moeilijke wedstrijden de volgende play offs van de Europa League.

De ploeg uit Utrecht heeft nog niet het niveau van vorige seizoen bereikt en mag hopen op een niet al te moeilijke tegenstander.

