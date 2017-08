Waar oefenmeester Cocu van PSV op voorhand nog alle vertrouwen had in een goede afloop voor PSV, is dat donderdagavond de grond ingeboord.

Vervolg: PSV loopt na zeperd in Kroatië sinds 43 jaar Europees voetbal mis

PSV het in Kroatië niks te zoeken tegen NK Osijek, een blauwwitte muur zorgde ervoor dat PSV in de snikhete temperatuur absoluut geen raad wist. Cocu dacht met het uit de basis laten van Luuk de Jong, Bart Ramselaar en Daniel Schwaab beter voor de dag te kunne komen, maar Cocu kwam bedrogen uit.

Osijek bleef nagenoegen op de been in eigen huis, tegen opnieuw een inspiratieloos en creatiefloos PSV. PSV verloor opnieuw met dezelfde cijfers als vorige week, waardoor het in 43 jaar Europees voetbal misloopt.

Kort voor het halfuur kwam PSV op achterstand door Petar Bockaj, doelman Jeroen Zoet had geen antwoord op het shot wat niet hard was, maar goed in de hoek was geplaatst. Pas net voor het rustsignaal was PSV via Van Ginkel gevaarlijk.

⚽ | Petar Bockaj haalt de trekker over voor NK Osijek: 1-0. Werk aan de winkel voor PSV, dat twee keer moet scoren. #osipsv pic.twitter.com/aMzDC96U9I — FOX Sports (@FOXSportsnl) 3 augustus 2017

In de tweede helft ging het niet veel anders, Cocu dacht met de inbreng van De Jong en Gastón Pereiro een beter spel te krijgen, maar dat ging niet op. Zelfs met het inbrengen van een extra spits in de naam van Sam Lammers kon PSV geen potten breken.

