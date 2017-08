VIDEO: Feest bij Oranje supporters na bereiken finale EK

De Oranjedames hebben de finale van het EK in eigen land weten te bereiken, een overtuigende zege op Engeland was voldoende om opnieuw Denemarken te treffen zondag. Bij de fans zit de sfeer er goed in.

🎵 We zijn er weer bij en dat is prima! #NEDENG pic.twitter.com/l9TQn799Ig — OnsOranje (@OnsOranje) 3 augustus 2017

