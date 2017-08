De Oranjedames hebben in Enschede korte metten gemaakt met Engeland, een 3-0 zege was uiteindelijk genoeg voor de finaleplek.

Vervolg: EK finale voor Oranjedames na ruime zege op Engeland

In Enschede in de Grolsch Veste had Engeland een halt kunnen toeroepen aan de zegereeks van Oranje, maar al vanaf de eerste minuut was het Oranje wat de klok sloeg.

De Franse arbiter had het duel strak in handen, waar de Engelsen zich voornamenlijk stoorde aan het felle Oranje, wat in de 22e minuut leidde tot het openingsdoelpunt van Miedema (kopbal). De gehele eerste helft was Oranje de betere ploeg, maar de ruststand van 1-0 had ook hoger kunnen uitvallen.

In het tweede bedrijf ging Oranje door waar het de eerste helft was gebleven, druk uitoefenen en pressie spelen. Na een dik uur spelen was het V.d Donk die de bevrijding gaf voor Oranje met de 2-0. Een grote defensieve fout van Engeland zorgde voor de bevrijding voor Oranje.

De EK-finale lonkt voor Oranje! Met nog een half uur te gaan maakt Daniëlle van de Donk er 2-0 van tegen Engeland! #nedeng pic.twitter.com/ohCO6Sw21B — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) 3 augustus 2017

In de slotseconden zorgde Bright door een eigen goal voor de eindstand van 3-0 op het bord, waardoor Oranje zondag om 17:00u opnieuw Denemarken tegenmoet in opnieuw De Grolsche Veste in Enschede.

Finale! De Oranje Leeuwinnen verslaan Engeland met 3-0 en staan in de finale van het EK. #WEURO2017 #NEDENG pic.twitter.com/YCilKVe4JV — Eurosport Benelux (@EurosportNLBE) 3 augustus 2017

EK finale voor Oranjedames na ruime zege op Engeland

