OFFICIEEL: NEYMAR ONDERWEG NAAR PSG

De puzzlestukjes zijn voor Neymar allemaal toch goed op zijn plek terecht gekomen, de Braziliaan is inmiddels onderweg naar Parijs.

Neymar gaat in Parijs een contract tekenen voor maarliefst 5 jaar, waar de Parijse grootmacht 222 miljoen neerlegt om zijn clausule bij FC Barcelona af te kopen. Neymar wordt de duurste speler ter wereld!

PSG president hails Neymar's 'mentality and strength of character' as Brazilian seals world record switch https://t.co/OTebydIF8Y pic.twitter.com/YHrVaxLgZk