Oud Ajacied Kishna verkiest verhuur aan Verona boven promovendus

Ricardo Kishna ziet niets in Benevento Calcio als tijdelijke werkgever.

Lazio heeft aangegeven Kishna uit te willen lenen aan een club lager dan Lazio in de Serie A, echter is Kishna niet geïnteresseerd in een move naar de beoogde club Benevento Calcio.

Kishna gaat veel liever naar een middenmoter in plaats van een promovendus uit de Serie A. Zo zou hij liever naar de stad Verona willen verhuizen voor het komende seizoen: Hellas Verona ziet de flankspeler ook wel zitten.

Kishna's carrière is erg wisselvallig sinds zijn koms bij Lazio. Bij Lille had hij het ook met vlagen moeilijk en soms weer niet. Bij Ajax was het hetzelfde verhaal.

Het is nog niet duidelijk of Lazio wilt meewerken aan een huurdeal richting Hellas Verona, echter wensen ze hem wel alvast het beste.

