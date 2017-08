PSV heeft de afgelopen tijd de stadionstoeltjes in de verkoop gedaan, hierdoor werden er bijna overal nieuwe geplaatst.

Vervolg: COLUMN: Verkoop stadionstoeltjes PSV allemaal voor niks geweest

PSV had met het oog op het komend seizoen een aanvallende impuls nodig, de verkoop van de stadionstoeltjes moest uitkomst bieden aan de Eindhovenaren. 'De inzet was om zoveel mogelijk stoeltjes te verkopen, zodat er een mooi bedrag bij elkaar kon worden gespaard om de aanvallende versterking binnen te halen bij,' aldus een woordvoerder van PSV.

PSV dacht immers achter gesloten deuren om met Neymar aan de haal te kunnen gaan, maar komt donderdag bedrogen uit. 'We hadden achter de schermen al een plan klaar om de Braziliaan naar Eindhoven te halen, donderdag gingen de laatste stoeltjes over de toonbank en was het bedrag bijeengesprokkeld.'

Maar net voordat PSV een telefoontje wilde plegen naar de oud werkgever van Cocu kwam de Spaanse hoofdmacht met een persbericht. Neymar is ''transfervrij'' vertrokken naar Parijs doordat een delegatie van advocaten het geld overhandigde aan FC Barcelona. Een dikke streep door de rekening van PSV die hiermee de kans op Europees voetbal ziet wegglippen.

'Als we hadden geweten dat Neymar transfervrij zou vertrekken bij FC Barcelona hadden we niet zoveel moeite hoeven doen om die stadionstoeltjes te verkopen.'

Technisch Manager Marcel Brands liet weten: 'Parijs mag dan de stad van de liefde worden genoemd, maar voor ons is van liefde helemaal geen sprake. Voor liefde moeten er twee partijen tot een overeenstemming komen, dit is gewoon vreemdgaan.'

Naar verluidt wordt er van het ingezamelde geld nu een Europese kaart gekocht om de spelers nog een keer uit te leggen wat Europa inhoudt...

COLUMN: Verkoop stadionstoeltjes PSV allemaal voor niks geweest

Een korte samenvatting: PSV heeft de afgelopen tijd de stadionstoeltjes in de verkoop gedaan, hierdoor werden er bijna overal nieuwe geplaatst..