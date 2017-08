Het Franse nieuwsblad L'equipe weet te melden dat Liverpool coach Jurgen Klopp een persoonlijk contact heeft gehad met Kylian Mbappé.

Vervolg: Jurgen Klopp sprak persoonlijk met Kylian Mbappé

Waar een transfer naar het Spaanse Real Madrid in de maakt lijkt, houdt Jurgen Klopp nog steeds hoop op het aantrekken van de 18-jarige Kylian Mbappé. De 18-jarige dribbelaar lijkt meerdere keren te hebben aangegeven te willen vertrekken bij het Franse AS Monaco, waar Real Madrid de beste papieren lijkt te hebben om hem in te willigen.

PSG, FC Barcelona en Manchester City zitten echter ook op het vinkentouw wanneer het gaat om Mbappé, alleen lijkt het persoonlijk contact van Klopp en Mbappé wel een zwaar te kunnen gaan meewegen in zijn beslissing over zijn toekomstplannen.

Jurgen Klopp sprak persoonlijk met Kylian Mbappé

Een korte samenvatting: Het Franse nieuwsblad L'equipe weet te melden dat Liverpool coach Jurgen Klopp een persoonlijk contact heeft gehad met Kylian Mbappé..