LFP wordt verrast door Statement Javier Tebas van Spaanse bond

De transfer van Neymar heeft nog al wat haken en ogen, zo heeft de Spaanse competitiebond LFP het geld van PSG niet geaccepteerd.

De Franse grootmacht lijkt met het bedrag van 222 miljoen euro de transferclausule van Neymar te hebben afgekocht, waardoor de transfer slechts een kwestie van tijd lijkt. Toch lijkt de Spaanse voetbalbond roet in het eten te gooien.

Door een conflict uit het verleden tussen Neymar en de Spaanse bond, weigert de Spaanse competitiebond LFP de Braziliaan nu vrij te geven voor vertrek naar Parijs.

De Spaanse voetbalbond denkt dat met het bedrag van 222 miljoen euro, de Fiar Play regelt in het geding komen. Echter is het niet aan de Spaanse bond om deze transfer te blokkeren en mogen alleen de FIFA of de UEFA hier een halt toeroepen.

De LFP laat via een statement weten de Franse grootheid te steunen in de aankoop van Neymar, zo valt er te lezen:

'De LFP is verrast en begrijpt niet waarom La Liga de betaling voor de clausule van Neymar niet accepteert. De LFP vraagt aan La Liga om zich te houden aan de regelgeving van de FIFA.'

'De LFP steunt Paris Saint-Germain en hoopt dat Neymar naar de Ligue 1 komt. De advocaten van de LFP staan tot de beschikking van Paris Saint-Germain, zodat het nieuwe contract van Neymar zo snel mogelijk goedgekeurd kan worden.''

