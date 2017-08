Arno Vermeulen heeft allerminst vertrouwen in EL avontuur PSV

Arno Vermeulen denkt niet dat PSV het donderdagavond redt in Kroatie tegen de nummer 4 van het vorige seizoen.

'Of PSV het redt? Die kans is niet heel groot. Ik zie het somber in voor ze,' aldus de chef sport en commentator van de NOS. 'Zo slecht zijn die Kroaten namelijk niet. We hebben het over de nummer vier van Kroatië, maar op de counter zijn ze best gevaarlijk. En met een 1-0 voorsprong op zak kan Osijek weer naar hartelust met die tactiek spelen.'

De valse start van PSV vorige week in eigen huis tegen Osijek, heeft het seizoen grotendeels al gekleurd voor PSV. Enig lichtpuntje wa de nieuwkomer Lozano vorige week met zijn invalbeurt, 'Hij lijkt de missende schakel binnen het team van Cocu. PSV gaat hem tegen Osijek behoorlijk nodig hebben. Net als Davy Pröpper overigens. Om wat voor reden dan ook begon Pröpper afgelopen week op de bank. Maar nu zal PSV nog meer creativiteit nodig hebben, met een steekpass bijvoorbeeld.'

Ook over het aanblijven van Cocu is Vermeulen allerminst zeker, 'Maar als PSV ook een matige start in de Eredivisie beleeft en in oktober bijvoorbeeld al zes punten achter op Ajax en Feyenoord staat, dan is zijn positie ook niet meer houdbaar. Ik heb het al eerder gezegd: PSV kan dit seizoen kampioen worden, maar ik kijk er niet meer van op als ze als vierde eindigen.'

