Afgelopen seizoen had Johan Derksen Feyenoord al vrij snel uitgeroepen tot landskampioen van Nederland, zo ziet hij het ook voor komend seizoen.

Vervolg: Johan Derksen: Feyenoord komend seizoen opnieuw kampioen

Kort na het behalen van de landstitel afgelopen seizoen door de Rotterdammers, liet Derksen weten: 'Ik denk niet dat Feyenoord volgend seizoen wéér kampioen wordt, dat kan ik me nauwelijks voorstellen.'

Maar koud drie maanden later komt de voetbalanalyticus hier op terug, in gesprek met RTV Reijnmond laat de sigarenroker weten: 'De eindstand van dit seizoen zal weinig verschillen met die van vorig jaar. Dat betekent dat Feyenoord opnieuw kampioen wordt. Nee, dat is niet verrassend. Want naast dat ze een goede ploeg hebben, zijn ze in De Kuip nauwelijks te verslaan. Heeft alles met Het Legioen te maken. Als die achter het team gaat staan, komt Feyenoord zelden in de problemen.'

Ook over FC Utrecht is Derksen te spreken, hij denkt ook dat de Domstedelingen aankomend seizoen hoge ogen gaan gooien. 'Erik ten Hag komt dan wel heel boers en nors over, en ook heeft hij niet echt een prettig charisma, als trainer doet hij het natuurlijk wel heel goed. Al heeft dat ook weer met de spelersgroep te maken. Dat is zo belangrijk.'

Johan Derksen: Feyenoord komend seizoen opnieuw kampioen

Een korte samenvatting: Afgelopen seizoen had Johan Derksen Feyenoord al vrij snel uitgeroepen tot landskampioen van Nederland, zo ziet hij het ook voor komend seizoen..