Zidane is bezorgt over zijn Real Madrid, in de tour in VS kende Real Madrid geen goede wedstrijden en eindigde het laatste.

Vervolg: Zidane kent kopzorgen na belabberde voorbereiding Real Madrid

En dat terwijl Man. United aankomende week op het programma staat in de Europese SuperCup. Tegenover de media laat de Fransman weten: 'Het is over het algemeen niet goed, het resultaat van de laatste wedstrijd was goed maar over het algemeen ben ik niet tevreden.'

'We hebben in de VS maar een van de vier wedstrijden weten te winnen, er is duidelijk iets aan de hand. We kunnen dan ook niet terugkijken op een goede voorbereiding. De trip zit er nu op en we hebben nog even om te kunnen voorbereiden op het duel voor de Europese SuperCup, dat is de eerste officiele wedstrijd en er zijn nog genoeg dingen waaraan we moeten werken.'

Zidane kent kopzorgen na belabberde voorbereiding Real Madrid

Een korte samenvatting: Zidane is bezorgt over zijn Real Madrid, in de tour in VS kende Real Madrid geen goede wedstrijden en eindigde het laatste..