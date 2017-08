Mediateam PSV aangevallen door tientallen Kroaten

PSV is in de nacht van woensdag op donderdag aangekomen in Kroatië, maar dat verliep even anders dan gedacht.

Een zevental medewerkers van PSV zijn aangevallen en gemolesteerd door een tiental fans van het Kroatische Osijek. Het zou gaan om functionarissen van de media afdeling van PSV.

Ook een aantal supporters en sponsoren beleefde dezelfde ervaring, er vielen rake klappen en er is onderzoek gedaan in het ziekenhuis naar de verwondingen. De aanval ontstond uit het niets en werd gedaan door een tiental Kroaten (vermoedelijk fans van Osijek).

