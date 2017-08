Nice coach Favre: Ajax was veel te naïef, ze gingen maar door en door

De trainer van het Franse Nice liet zijn reactie na afloop weten over de uitschakeling van Ajax richting de CL play offs.

De vroege achterstand van Ajax werd knap omgebogen naar een 2-1 voorsprong, maar in het laatste kwartier werd die voorsprong alsnog verspeelt door de Amsterdammers. Favre weet wel waarom, 'Toen het 2-1 stond waren ze door, maar ze bleven maar gaan. Wij konden toen gebruik maken van de ruimtes en de 2-2 maken.'

'We moesten geduldig zijn, want als we de 3-1 hadden geïncasseerd was het voorbij. Op die momenten moet je kalm blijven, dat is ons gelukt. We zijn er altijd in blijven geloven en toen viel het doelpunt. Een 2-2 gelijkspel in Amsterdam is niet slecht.'

'We hadden het zwaar. Na de 0-1 gingen we achterover leunen, we dachten dat we er al waren. Dat kwam ons duur te staan. Zodra je ruimtes weggeeft, worden ze heel erg gevaarlijk omdat ze in tactisch, fysiek en technisch opzicht erg sterk zijn. Ze hebben buitengewoon goede spelers.'

