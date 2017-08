Onana verwijt beleid Ajax van Champions League catastrofe

Ajax werd in een 2-2 remise in het returnduel tegen Nice uitgeschakeld voor de play offs van de Champions League, volgens Onana mag Ajax naar zichzelf kijken.

'Het spel was niet slecht, maar het gaat om scoren. Zij scoren er twee en zijn gewoon door. Wat ik vandaag heb geleerd is dat voetbal niet alleen om passes draait, maar ook om de effectiviteit. Maar het frustreert me niet, want je weet ook dat spelers als Bertrand Traoré en Davy Klaassen er niet meer zijn. Het is hetzelfde team, maar niet met dezelfde spelers en ook nog een nieuwe trainer. Het heeft wat tijd nodig,' aldus de goalie die naar het bestuur van Ajax verwijst.

'Het is een 'true story' dat we niet goed hebben verdedigd,' de gehele defensie van de Amsterdammers stond als loszand, en na de 2-1 zakte het ook in elkaar. Onana legt uit: 'Nee hoor, met Keizer vallen we op dezelfde manier aan als we deden bij Bosz. Maar het is nog wennen aan elkaar. Soms vraagt een wedstrijd ook van je dat er wat meer verdedigd moet worden.'

Onana was in de slotminuten nog mee naar voren, maar dacht mocht niet baten. 'Ik heb echt geprobeerd om nog te scoren, maar het was niet mogelijk. Ik voel me slecht nu, omdat we allemaal graag naar de Champions League wilden. Dat was speciaal geweest, ook omdat veel van ons jonge jongens zijn die op dat niveau willen meedoen. Hopelijk zijn we volgend seizoen te vinden in die competitie.'

Ook het excuus van Nouri werd aan de goalie voorgelegd, 'Het is heel moeilijk voor ons om er aan te denken. Nouri is als een broer voor me en mijn relatie met hem is altijd heel goed geweest. Op training denk ik vooral vaak aan hem, zijn kwaliteit mis je gewoon. We praatten altijd veel met elkaar tijdens trainingen en nu mis ik gewoon iets.'

Over de rust en focus die nu moet terugkeren binnen Ajax, denkt Onana dat dat nog een heel proces zal zijn. 'Nu moeten we ons concentreren op een goede start in de Eredivisie, waarin we iedereen verslaan, en we moeten ons plaatsen voor de Europa League. Ik kijk het meest uit naar de Eredivisie. Die is hier al drie seizoenen niet meer gewonnen, dat is te lang voor onze fans.'

