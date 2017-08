Ajax kan opnieuw een seizoen in de Champions League vergeten, in het thuisduel tegen Nice werd het opnieuw een remise, waardoor de Fransen op basis van het uitdoelpunt doorgaan naar de play offs.

Vervolg: Veltman: Onnodig tegendoelpunt, zij scoren uit het niets

'De twee tegengoals waren onnodig. Na de 2-1 is er eigenlijk niets aan de hand, maar scoren zij uit het niets,' aldus een duidelijk aangeslagen Veltman in gesprek met FOX na afloop van het duel. 'Dat is erg jammer, want we speelden best goed.'

'Nu moeten we voorronde Europa League spelen en dat is zeker een domper. Het doel was de Champions League, maar dat kan je nu vergeten,' een absolute tegenvaller voor de Amsterdammers.

'Hoe hard het ook klinkt: dat mag geen excuus zijn. allen over vijf meter gingen fout. Dat mag niet." In de slotfase probeerde Ajax de 3-2 te forceren, met Klaas-Jan Huntelaar en Davinson Sánchez in de punt. 'Maar er was te weinig tijd,' aldus Veltman over het excuus voor de emotie over Nouri.

