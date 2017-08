PSV doelman Zoet: We moeten alles op alles zetten om te slagen

PSV is vannacht vertrokken naar het hete Kroatie, waar het returnduel tegen NK Osijek gespeeld gaat worden.

Voor PSV is het zaak dat er wordt gewonnen en de play offs wordt gehaald richting de Europa League, ondanks de hitte in Kroatie. Doelman Jeroen Zoet ziet PSV nog steeds als favoriet en eist ook dat er wordt gewonnen van NK Osijek donderdagavond.

In gesprek met het ED laat de goalie weten: 'Elke speler bij ons heeft de ambitie om in Europees verband uit te komen. Wij horen ons hier gewoon te plaatsen voor de volgende ronde en hoeven niet stijf van de spanning te staan. We moeten wel realistisch blijven en hebben nog steeds alle kansen.'

'We weten wat we moeten doen. Meerdere jongens proberen de ploeg te leiden en dat is ook goed in aanloop naar de wedstrijd.' PSV moet het zien te doen met een temperatuur van rond de 38 graden overdag. Volgens de goalie mag dat absoluut niet als excuus worden gebruikt, 'Tijdens het trainingskamp in Zwitserland was het bij de wedstrijden ook warm en dat moet en mag geen probleem zijn. Ik heb zelf in mijn carrière ook weleens in Maleisië gespeeld en daar hetzelfde meegemaakt.'

