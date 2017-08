PSV denkt aan Douglas Santos als opvolger Jetro Willems

PSV wil alsnog last minute toeslaan op de transfermarkt, de Eindhovenaren hebben HSV speler Douglas Santos op het oog.

Douglas Santos moet de plek van de vertrokken Jetro Willems gaan opvolgen, de 23-jarige linksback moet overkomen van het Duitse HSV. PSV wil werk gaan maken van de komst van de linksback weet De Telegraaf donderdagochtend te melden.

Vorig jaar zomer haalde HSV de linksback op voor 6 miljoen euro bij Atlético Mineiro, wat PSV moet betalen is op dit moment nog onduidelijk. Wel gaat er donderdag gepraat worden waar de toekomst van Santos ligt en of er een mogelijkheid is tot overstap naar PSV.

De transfer van Willems naar het Duitse Eintracht Frankfurt leverde PSV een slordige 6 miljoen euro op, dus kunnen de Eindhovenaren het zich permiteren om achter Douglas Santos aan te gaan.

