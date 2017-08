Opnieuw geen Champions League voor Ajax na remise tegen Nice

Ajax heeft in de ArenA een plek in de play-offs weten mis te lopen tegen OGC Nice.

Deze wedstrijd was natuurlijk erg beladen, een mooi eerbetoon aan Abdelhak Nouri en de aanwezigheid van de gehele familie van hem zorgde voor extra sfeer. Ook mooie spandoeken waren aanwezig.

Tegen OGC Nice werd het in de eerste wedstrijd 1-1 in Frankrijk. Ajax speelde soms sterk in die pot en vaker matig. Deze wedstrijd was het ook weer raak. Aanvallend was Ajax onzichtbaar, middenvelders waren met vlagen goed en de verdediging van Ajax stond als een huis. Onana mocht niet klagen met Davinson Sanchez en Matthijs de Ligt voor zich. Ajax kon zich echter niet plaatsen voor de play-offs ten koste van Nice.

Nice speelde zeer tactisch, het had Ajax goed onder controle en bijvoorbeeld aanvaller Plea kon er vaak dwars doorheen lopen. Het was aan de kant van Nice dan al na drie minuten raak. Ajax was geheel van de kaart en kon pas na een soort 'revolutie' van Justin Kluivert, Donny van de Beek en Hakim Ziyech pas weer terugkeren. Donny maakte dan ook zijn tweede van dit seizoen en schoot Ajax terug naar een 1-1. Ajax speelde als herboren en leek de wereld aan te kunnen.

Echter komt er dan altijd een soort Ajax syndroom om de hoek kijken: Ajax lijkt wel ervaring te weinig te hebben om Nice te slachten want door de maar 2-1 voorsprong, via Davinson Sanchez in de tweede helft, komt er dan weer hoop bij de Fransen. Nice maakte die droom waar door 2-2 te maken via Marcel. Gelijk kwamen Klaas-Jan Huntelaar, Frenkie de Jong en David Neres erin. Het wisselbeleid van Marcel Keizer mag ook niet erg goed genoemd worden deze wedstrijd.

Kortom: Ajax loopt Champions League voetbal mis door een te angstig team, een mooi eerbetoon aan Nouri en een onzichtbare Kasper Dolberg. Keizer zal nu heroverwegen wie in de volgende wedstrijd de eerste spits is. Huntelaar raakte in ieder geval in 10 minuten meer ballen dan Dolberg in 80.

