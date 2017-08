PSV moet donderdagavond in Kraotie een 0-1 achterstand goedmaken tegen NK Osijek, PSV trainer Cocu heeft het volste vertrouwen hierin.

Vervolg: Cocu: PSV gaat zich absoluut plaatsen voor de Europa League

'Wij gaan ons plaatsen, dat moet gewoon gebeuren,' viel er woensdagavond te lezen op de twitterpagina van PSV. 'We hebben vertrouwen en een hoop kwaliteit in het team. We moeten morgen op ons best zijn.'

Vorige week liet PSV zich in eigen huis verrassen, Cocu verwacht nu niet dat Osijek de speelwijze gaan aanpassen. 'Het is belangrijk dat we hetzelfde de wedstrijd benaderen en ingaan als onze tegenstander.'

Cocu weet dat de druk hoog is wanneer PSV zich niet weet te plaatsen voor Europees voetbal, 'Als je bij een club als PSV speelt zijn er weinig wedstrijden waar geen druk op staat. Daar moet je mee om kunnen gaan.'

