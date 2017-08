Burak Yilmaz keert na een tijdje terug bij Trabzonspor, hij heeft in de tussentijd even geld gevangen in China.

Vervolg: Yilmaz terug op oude nest Trabzonspor

In China speelde hij namelijk bij Beijing Guoan, daar scoorde hij 19 keer in 31 wedstrijden maar was hij toch niet al te geliefd bij de fans. Hij werd door sommigen een geldwolf genoemd in Beijing en dat is dus één van de redenen dat hij terug is gekeerd. Meestal blijven buitenlandse spelers ook niet langer dan een jaar of drie in China, dan houden ze het weer voor gezien in het belastingparadijs.

Yilmaz speelde al bij Trabzonspor van 2010 tot 2012. Daarna zat hij nog even bij Galatasaray, slecht kan zijn loopbaan niet genoemd worden met in totaal 195 goals in 444 wedstrijden. Ook 23 goals in 50 interlands.

Yilmaz liep vandaag al even voor op de feiten door al een foto te plaatsen met een shirt van Trabzonspor. Daarna kwam het officiële statement pas.

Yilmaz terug op oude nest Trabzonspor

Een korte samenvatting: Burak Yilmaz keert na een tijdje terug bij Trabzonspor, hij heeft in de tussentijd even geld gevangen in China..