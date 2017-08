Drama voor Vermeer en Feyenoord

Feyenoord moet het voorlopig stellen zonder doelman Kenneth Vermeer. De keeper is woensdag namelijk ernstig geblesseerd geraakt op de training. De 31-jarige Vermeer heeft een peesblessure opgelopen aan zijn rechterhand en staat twee maanden aan de kant, zo meldt Feyenoord woensdag op de website.

Voor Feyenoord, maar vooral voor Vermeer zelf, is de blessure van de keeper een drama. Vermeer overkwam vorig seizoen bijna hetzelfde. Toen liep hij in de blessure ook een ernstige blessure op. Toen scheurde hij zijn achillespees af waardoor hij de gehele eerste seizoenshelft moest missen.





Toen Vermeer weer fit was vorig seizoen mocht hij 1 keer in actie komen in de Eredivisie, maar daar bleef het bij. Dit omdat de 35-jarige Brad Jones zo goed stond te keepen dat trainer Giovanni van Bronckhorst hem liet staan. Dit seizoen hoopte Vermeer de concurrentiestrijd voor eerste doelman te winnen van Jones, maar door weer een blessure lijkt dat lastig te worden.





Door het wegvallen van Vermeer zit Feyenoord nu wel krap in ervaren keepers. Naast Jones heeft Feyenoord alleen Justin Bijlow en Ramon ten Hove in de selectie. De beide negentienjarige doelmannen speelden nog niet voor het eerste van de Champions League-deelnemer.

