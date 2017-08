Geen kampioenschap met Ajax knaagt nog aan doelman

Diederik Boer keerde deze zomer terug bij PEC Zwolle na drie jaar als tweede doelman van Ajax te hebben gefungeerd. Voordat de 36-jarige keeper in 2014 naar Ajax ging was Boer al actief voor Zwolle. Hij debuteerde er in 2003 in het profvoetbal en keepte 297 competitieduels tot medio 2014. Boer is blij met zijn terugkeer naar Overijssel.

‘Er is hier niks veranderd. Veel bekenden. De sfeer is goed. Mijn terugkeer verloopt tot nu toe prima’, zei Boer op de website van PEC Zwolle. Toen Boer bij Ajax speelde keer hij als Ajacied ook terug in Zwolle. Ondanks dat hij op de bank zat, was hij blij met zijn terugkeer, daar de Zwolse fans toen zijn naam scandeerden. ‘Zoiets is natuurlijk mooi. Helaas ben ik met Ajax geen landskampioen geworden. Dat knaagt nog wel een beetje.’



Boer speelde zoals aangegeven voordat hij naar Ajax ging al bij Zwolle. Hij speelde bij de club uit Zwolle ook jaren in de jeugdopleiding. Aan die tijd beleefde hij goede herinneringen. ‘In mijn tijd werd ik gewoon met het busje opgepikt in Emmeloord. Ik kon mijn eigen school kiezen en bleef mijn vrienden zien. Dat vond ik wel fijn’, aldus Boer daarover.

