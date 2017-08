Een transfer van FC Barcelona-sterspeler Neymar komt met de dag dichterbij. In een persbericht heeft de Spaanse topclub namelijk laten weten dat Neymar te kennen heeft gegeven dat hij vertrekt bij FC Barcelona. Dit heeft de Braziliaan gedaan in een gesprek met de club in het bijzijn van zijn vader- en tevens zaakwaarnemer.

Vervolg: Neymar geeft FC Barcelona duidelijkheid over toekomst

Barcelona heeft het ‘kamp Neymar’ in dat gesprek ook op de hoogte gebracht van het feit dat per 1 juli jongsleden de transferclausule van Neymar 222 miljoen euro is. De Spaanse ploeg is hierin stellig en wil absoluut dit bedrag hebben voor de Braziliaanse sterspeler.





Verder blijft het conflict tussen Neymar en Barcelona over een contractbonus staan. Er werd toen Neymar een contract tekende bij Barcelona aan de vader van Neymar een bonus van 26 miljoen euro beloofd als de international op 31 juli 2017 nog voor de Spaanse ploeg zou spelen. Die datum is verstreken en Neymar staat nog onder contract bij Barcelona, maar de club keert dat bedrag niet uit.





De club laat weten dat deze kwestie bij de notaris ligt, totdat de zaak met betrekking tot een transfer is opgelost. Barcelona wil de premie niet betalen omdat Neymar dus op weg is naar PSG. Barcelona heeft Neymar wel toestemming gegeven om, vooralsnog tijdelijk, niet meer op de trainingen te verschijnen. De Zuid-Amerikaan zal echter zeer waarschijnlijk snel vertrekken uit Spanje. Hij moet de nieuwe sterspeler van PSG worden en de club uit Parijs zou hem jaarlijks dertig miljoen euro willen uitkeren.





Hoe de transfersom op tafel wordt gelegd is nog wel een grote vraag. Volgens de geruchten zou er van een creatieve constructie gebruik worden gemaakt. Neymar zou 300 miljoen euro ontvangen om als ambassadeur op te treden voor het WK van 2022 in Qatar en zou van die 300 miljoen euro zijn contract kunnen afkopen bij FC Barcelona. De link met Qatar is niet vreemd omdat PSG in handen is van Qatarese eigenaren.





De constructie kan ook nog voor problemen zorgen. Dit omdat het geld dus waarschijnlijk via Qatar naar Barcelona wordt overgemaakt. De LFP, de Spaanse voetbalbond, is niet blij met een dergelijke constructie en zou volgens Spaanse media bezwaar willen maken. De hoogste man van de voetbalbond, Javier Tebas, vindt het ‘financiële doping’ en zou al een klacht hebben gemaakt die hij namens de LFP wil indienen bij de UEFA, de EU en het Zwitserse sporttribunaal.

Neymar geeft FC Barcelona duidelijkheid over toekomst

Een korte samenvatting: Een transfer van FC Barcelona-sterspeler Neymar komt met de dag dichterbij. In een persbericht heeft de Spaanse topclub namelijk laten weten dat Neymar te kennen heeft gegeven dat hij vertrekt bij FC Barcelona. Dit heeft de Braziliaan gedaan in een gesprek met de club in het bijzijn van zijn vader- en tevens zaakwaarnemer..