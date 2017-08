Komende zaterdag staat de strijdt om de Johan Cruijff Schaal op het programma, voor het eerst in het stadion van de landskampioen.

Vervolg: Van Bronckhorst wil ook Johan Cruijff Schaal winnen met Feyenoord

Voorheen werd de Johan Cruijff Schaal altijd steevast in de Amsterdam Arena afgewerkt, maar sinds vorig seizoen is besloten dit voortaan te doen in het stadion van de landskampioen. Oefenmeester Van Bronckhorst neemt de confrontatie met de bekerwinnaar Vitesse natuurlijk serieus.

In gesprek met VI laat de oefenmeester weten: ''Een prijs is een prijs, je wilt alles winnen, Toen ik de Champions League won, zei ik echt niet dat ik 'm daarna nooit meer hoefde. Het wordt een interessant duel, een week voor de competitie: een indicatie hoe ver we zijn.'

'Het is lang geleden dat de club de Cruijff Schaal heeft gewonnen. Als speler is het me niet gelukt. Ik kan me de verloren finale herinneren in 2008, het seizoen nadat we de beker hadden gewonnen en vorig jaar het verlies tegen PSV.'

