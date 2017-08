Na het behalen van het kampioenschap met Feyenoord, hield Elia het voor gezien in de Eredivisie.

Elia: 'Ooit kom ik terug naar Feyenoord, als jeugdtrainer ofzo'

De buitenspeler van Feyenoord vertrok deze transferzomer naar het Turkse Istanbul Basaksehir, naar eigen zeggen omdat Elia nog een keer zijn grenzen wilde verleggen en het buitenlandse avontuur aan wilde gaan. Istanbul Basaksehir is de verrassing geweest in de Turkse Liga afgelopen seizoen, iets wat Elia wel roept.

Maar de buitenspeler liet weten ooit terug te willen keren bij Feyenoord, 'In twee jaar tijd is Feyenoord míjn club geworden. Ooit keer ik terug in De Kuip. Niet als speler waarschijnlijk, maar misschien wel als jeugdtrainer ofzo. Mijn gevoel bij de club is enorm sterk.' aldus de buitenspeler in gesprek met het AD.

