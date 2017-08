De Braziliaan Neymar heeft van FC Barcelona toestemming gekregen om de training van woensdag aan zich voorbij te laten gaan.

Vervolg: Transfer Neymar naar PSG binnen 7 dagen rond, spelers ingelicht over vertrek

Bij de terugkeer in Spanje heeft Neymar de gelegenheid aangegrepen om zijn ploeggenoten in te lichten over zijn vertrek naar PSG. Neymar was op de training van FC Barcelona om alles en iedereen in te lichten over zijn vertrek, de training gaat dan ook aan zijn neus voorbij en hij heeft toestemming gekregen om zich te richten op zijn aanstaande transfer.

Na de promotietour in China wist ook Neymar zich woensdag weer te melden in Catalonie bij de rest van de selectie, waar hij na een klein halfuur het trainingsveld weer verliet.

Naar verluidt moet de wereldtransfer van Neymar binnen 7 dagen afgerond zijn en wereldkundig gemaakt zijn.

Transfer Neymar naar PSG binnen 7 dagen rond, spelers ingelicht over vertrek

Een korte samenvatting: De Braziliaan Neymar heeft van FC Barcelona toestemming gekregen om de training van woensdag aan zich voorbij te laten gaan..