Ajax kan glorietijden herleven bij overleving Nice

Woensdagavond kan Ajax zichzelf plaatsen voor de play off van de Champions League.

In een uitverkochte Johan Cruijff Arena moet Ajax tegen Nice met 0-0 gelijkspelen of winnen wil het zich plaatsen voor de play off voor het kampioenenbal. Een perfecte uitgangssituatie na vorige week toen het 1-1 werd in Nice.

Wanneer Ajax zich weet te plaatsen voor de play offs van de Champions League, weet het bijna de glorietijden van vroeger te evenaren in de eigen Arena waar Europees weinig werd verloren.

