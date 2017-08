Cillessen geniet interesse Portugees Benfica

Jesper Cillessen maakte bij FC Barcelona een prima indruk, de voorbereiding in Amerika heeft de oud Ajax doelman doen groeien.

Maar de terugkeer van Duits doelman Marc Andre Ter Stegen woensdag, doet de Nederlandse goalie weer doen verplaatsen naar de plek op de bank. Sport weet echter te melden dat het Portugese Benfica heeft geinformeerd naar de Oranje doelman, die bij de Spaanse grootmacht dus niet al te veel speeltijd lijkt te krijgen komend seizoen.

FC Barcelona zou echter niet afwillen van Cillessen, waar bij een Spaanse topclub 2 doelmannen een pre is om de competitie goed door te komen. Barca betaalde destijds 14 miljoen euro aan Ajax om Cillessen in te willigen, een vraagprijs is er tot nu toe nog niet losgelaten.

