Pauw: Oranje is uitzondering, EK niveau is ronduit belabberd

Hoe groot de Oranje gekte hier in Nederland momenteel ook is, oud bondscoach Vera Pauw maakt zich grote zorgen.

Pauw maakt zich grote zorgen over het niveau van het EK, 'De kwaliteit van de toplanden gaat alleen maar achteruit. Alleen Nederland boekt progressie.'

'Het spel beheersen, vanuit het houden van balbezit, is helemaal weg. Het positiespel verbetert zich niet. Je ziet op dit EK vooral 'pingpongvoetbal'. De bal wordt lukraak naar voren geschoten, komt weer terug, en wordt weer weggeschoten. Nederland is de enige uitzondering,' aldus Pauw.

Pauw komt tot deze conclusie na alle grote eindtoernooien van de afgelopen 10 jaar onder de loep te nemen, 'In 2007, 2009 en 2011 zag je absolute topspelers, zoals Birgit Prinz bij Duitsland en andere grootheden van dat kaliber. Op het EK van 2013 vlakte het spel af. Je zag na dat toernooi ook veel blessures, speelsters leken overbelast. En op het WK van 2015 is op de Amerikaanse Carli Lloyd na (hattrick in de finale, red.) geen enkele grootheid opgestaan.'

De belangrijkste oorzaak volgens Pauw is het gebrek aan goede coaches, 'Bij een aantal landen worden de vrouwen getraind door mannen zonder cv, die het bij de mannen niet gered hebben of die net van de trainerscursus komen. Die komen gewoon even 'buurten' in het vrouwenvoetbal. Dat gaat altijd fout. Je hebt coaches nodig die zich verdiepen en toewijden in het vrouwenvoetbal.'

Ook de jeugdopleiding over de grens laat veel te wensen over, 'Nederland plukt nu de vruchten van de lijn die jaren geleden al is ingezet. Lieke Martens, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen horen bij de eerste lichting die door een hele opleiding te doorlopen steeds een stap dichter bij het topniveau zijn gekomen. Van jeugd naar districtsselecties en van de eredivisie naar een buitenlandse club.'

Maar vooral in de coaching moet nog veel veranderen volgens Pauw, 'De beste vrouwelijke trainers zijn beter dan de mannen die afvallen bij het mannenvoetbal. Die topcoaches hebben er niet vier jaar voor nodig om erachter te komen dat je vrouwen niet moet pamperen maar een schop onder hun kont moet geven als het nodig is.'

