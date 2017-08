Wiegman kan tegen Engeland gewoon beschikken over V.d Gragt

De bondscoach van de Oranje leeuwinnen verwacht dat Oranje donderdag in het halve finale duel tegen Utrecht, gewoon kan beschikken over verdedigster Stefanie van der Gragt.

Jl zaterdag in het kwartfinale duel tegen Zweden moest V.d Gagt vroegtijdig naar de kant met knieklachten, maar het lijkt erop dat ze tijdig fit is en het halve finale duel tegen de Engelsen gewoon inzetbaar is.

V.d Gagt die de overstap deze zomer maakt van het Duitse Bayern Munchen naar Ajax, deed dinsdagavond gewoon mee in de besloten training van Oranje. Hierdoor lijkt ze te kunnen rekenen op een basisplek tegen Engeland.

'Het gaat wel goed, het ziet er aardig uit,' liet Wiegman tevreden weten. 'De Engelsen spelen erg opportunistisch, met heel veel 'power' en een supergevaarlijke voorhoede.' Engeland wist in de kwartfinale met Frankrijk af te rekenen in een 1-0 gewonnen duel, 'We moeten de hele wedstrijd alert blijven om ze af te stoppen,' aldus Wiegman.

