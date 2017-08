PSV heeft de 18-jarige Wesly Decas een week op proef gehad, de linksback kreeg een proefperiode bij de Eindhovense grootmacht.

Vervolg: PSV laat 18-jarige linksback uit Honduras lopen na salariseisen

Maar het Eindhovens Dagblad weet te melden dat PSV de 18-jarige Wesly Decas geen contract gaat aanbieden. De speler uit Honduras trainde een week lang mee met de hoogste jeugdteam, in de hoop zo een contract in de wacht te kunnen slepen.

PSV was tevreden over de jongeing, maar doordat Decas niet uit Europa komt met er een te dik salaris voor hem betaald worden. Het ED weet te melden dat het zou gaan om een jaarsalaris van 208.875 euro, iets wat voor PSV op dit moment te gortig is. PSV blijft Decas voorlopig wel volgen.

PSV laat 18-jarige linksback uit Honduras lopen na salariseisen

Een korte samenvatting: PSV heeft de 18-jarige Wesly Decas een week op proef gehad, de linksback kreeg een proefperiode bij de Eindhovense grootmacht..