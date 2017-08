Favre verwacht bomvolle Arena in voordeel van Ajax

Nice trainer Lucien Favre is vol berusting op weg naar Amsterdam met Nice, waar het returnduel in de derde voorronde van de Champions League wordt gespeeld.

Desondanks het gemis van spits Balotelli, is Favre goed gezind en barst hij van het zelfvertrouwen tegen Ajax. 'Mario is dan geblesseerd, maar het is vooral voor de ploeg vervelend, maar ook voor hemzelf.'

Ajax kent echter een goede reeks en zette al 7 duels achtereenvolgend neer die niet werden verloren in de eigen Arena, iets waar Favre dan echter weer geen boodschap aan heeft. 'Het is een belangrijke wedstrijd, maar er is nog iets anders belangrijks, het is alles of niets. Niet zoals een wedstrijd in de Franse competitie, we zijn gefocust en willen ons plaatsen. De sfeer in het stadion zal ook goed zijn, maar we hebben ook veel supporters vanuit Nice dus we zullen alls moeten geven.'

'Het is duidelijk, alles is nog mogelijk. ik denk dat we een hele goede heenwedstrijd hebben gespeeld, we hebben ook kansen weten te creeren, maar zij niet zoveel als wij. Het is aan ons om hetzelfde te laten zien als vorige week. Het zal wel moeilijker worden hier, omdat Ajax vorig seizoen alles thuis heeft gewonnen in de Europa League.'

