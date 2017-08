PSV aanvoerder Marco van Ginkel springt in de bres voor Cocu, de middenvelder steekt de hand in eigen boezem.

Vervolg: Van Ginkel in de bres voor Cocu: 'Lag aan onszelf, in Kroatië rechtzetten'

In gesprek met het Eindhovens Dagblad laat de middenvelder weten: 'We hoeven niemand te vertellen dat het vorige week goed was, want dat was het ook niet. Het moet beter, dat weten we. Aan de andere kant moeten we onszelf ook niet in de put praten.'

De positieve punten van jl donderdag moeten dan ook worden meegenomen naar het returnduel. 'Ik snap dat dat dan raar lijkt, maar die zaten er heus wel in. We hadden genoeg kansen, maar hebben ze niet benut en dat moet nu echt beter. Zij hebben er een paar en maken hem vanaf de stip wel. Voor ons is het belangrijk dat we erin blijven geloven en niet op basis van een wedstrijd oordelen. Het zal beter moeten en iedereen is nu als het goed is wakker geschud.'

