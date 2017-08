Ajax heeft het contract van Joël Veltman verlengd. De 25-jarige verdediger had nog een contract tot medio 2018, maar dat contract is nu met twee seizoenen verlengd. Veltman ligt nu zodoende tot medio 2020 vast bij de Amsterdamse club, zo meldt Ajax dinsdag via de officiële kanalen van de club.

Vervolg: OFFICIEEL: Aanvoeder Veltman langer bij Ajax

Veltman, die de nieuwe aanvoerder is na het vertrek van Davy Klaassen (Everton), doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in 2012 in het eerste van Ajax. Tot op heden speelde Veltman 121 competitieduels voor Ajax en daarin scoorde hij acht keer.





De verdediger, die nu als rechtsback zijn duels afwerkt, werd onder meer twee keer kampioen met Ajax. Daarnaast speelde hij ook zeventien interlands voor het Nederlands elftal.



