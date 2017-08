Danny Makkelie is uitgekozen om het duel tussen Feyenoord en Vitesse om de Johan Cruijff schaal te fluiten.

Vervolg: Scheidsrechter Makkelie leidt wedstrijd om JC-schaal

Volgens beide clubs is de keuze voor Makkelie een goede geweest. Makkelie is immers een ervaren scheidsrechter en kent beide clubs al uit de wedstrijden in de Eredivisie.

Aanstaande Zaterdag nemen de kampioen Feyenoord en beker winnaar Vitesse het tegen elkaar op voor de eerste prijs van het seizoen 2017/2018. Vitesse dat deze zomer pas de eerste prijs won in de clubgeschiedenis, heeft nu de kans om nog een beker aan de prijzenkast toe te voegen. Voor Feyenoord is de Johan Cruijff schaal geen onbekende prijs meer, zei wonnen de schaal al 2 keer eerder.

