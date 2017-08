Engelsen kijken uit naar duel met Oranje en zijn zelfverzekerd

Mark Sampson, de bondscoach van het Engelse vrouwen elftal spreekt vol vertrouwen over zijn elftal. Volgens hem is dit de ultieme test voor zijn eltal.

Nederland en Engeland die beide als EK favorieten worden gezien, komen elkaar in de halve finales tegen. Nederland dat een fraaie reeks van overwinningen neerzette, komt nu een taaie tegenstander tegen. Ook de Engelsen zette een goede reeks neer met onder andere de 6-0 winst op Schotland. Ook zij wonnen alle wedstrijden in de poulefase en zijn dus een serieuze bedreiging voor de strijd om de beker.

Mark Sampson kan trots zijn op zijn elftal en spreekt daarom veel vertrouwen uit over het duel met de oranje leeuwinnen. 'Ik denk dat als wij onze reeks van goede wedstrijden kunnen doorzetten in een wedstrijd zoals tegen Nederland, we ook een grote kans maken om de beker daadwerkelijk te winnen. We hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen en dat willen we graag doorzetten'.

Donderdag 3 augustus om 20.45 wordt de wedstrijd om een plek in de finale gespeeld en gaan beide teams uitmaken wie er de beste is.

