Woudenberg verruilt Heerenveen voor Feyenoord

Jongeling Lucas Woudenberg verruilt deze zomer Feyenoord voor Sc Heerenveen. Hij hoopt daar meer speelminuten te maken.

Woudenberg die al vanaf zijn tiende voor Feyenoord speelt, maakt vandaag de overstap naar de Friezen. De 23-jarige vleugelverdediger tekent een contract voor 2 jaar en is daarmee een verrassende aankoop van de Friezen.

Vorig seizoen kwam Woudenberg op een totaal van 8 competitieduels en dat is te weinig vind hij zelf. De concurrentie van onder andere Miquel Nelom en de vertrokken Terence Kongolo was te groot. Veel supporters vinden dat Woudenberg een kans had moeten krijgen, maar zien ook in dat hij zich op deze manier beter kan ontwikkelen.

Ook Technisch Directeur Martin van Geel spreekt veel lof over hem uit en vindt de transfer een goede keuze, 'Hoewel Lucas niet altijd een vaste waarde is geweest, heeft hij zich altijd voor de volle honderd procent ingezet voor Feyenoord, Dat waarderen we zeer'.

