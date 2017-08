Een Amsterdams nieuwtje, Mitchell Dijks laat via Snapchat weten dat hij in het duel met Nice zijn rentree maakt in het shirt van Ajax.

Vervolg: Mitchell Dijks verklapt via social media dat hij rentree maakt tegen Nice

Iets wat de buitenwereld wellicht nog niet mocht weten, maar Mitchell Dijks maakt woensdagavond in het returnduel met Nice zijn rentree voor Ajax. Ook liet hij via hetzelfde medium nog weten dat collega Sinkgraven nog geblesseerd is.

Door de onderbezetting in de linksback positie lijkt het boek bij Ajax ineens toch weer een nieuw hoofdstuk te krijgen voor Dijks. De vraag leek even of het wel slim was dat Dijks het nieuwtje al verklapte, maar nog geen enkele minuten later bevestigde trainer Keizer inderdaad dat Dijks in de basis begint.

'Ja, hij zit er morgen bij. Hij heeft de wedstrijd gespeeld tegen Hull City, is fit, fit genoeg voor een invalbeurt in ieder geval,'

De 18 namen van de selectie zijn bekend, maar welke basiself er dan op los worden gelaten kregen we niet te horen uit de mond van Keizer. 'Over de opstelling hoeven we het nog niet te hebben. Elke wedstrijd zie je aanleidingen voor veranderingen. We weten in ieder geval dat we voor morgen een aantal plannen moeten hebben en daar zijn we klaar voor.'

Mitchell Dijks verklapt via social media dat hij rentree maakt tegen Nice

Een korte samenvatting: Een Amsterdams nieuwtje, Mitchell Dijks laat via Snapchat weten dat hij in het duel met Nice zijn rentree maakt in het shirt van Ajax..