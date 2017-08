Ajax leek na het afketsen van Richarlison direct te willen doorpakken, maar komt daar toch van een koude kermis thuis.

Vervolg: Ajax lijkt ook te kunnen fluiten naar Argentijn Pavón

Ajax dacht bij Boca Juniors te kunnen gaan shoppen voor Cristian Pavón, maar de Amsterdammers kunnen nu al een dikke streep door de rekening gaan zetten. Het Argentijnse Boca Juniors heeft dinsdag een bod van 22 miljoen euro afgeslagen van het Russische Zenit St. Peterburg.

Een duidelijk teken aan de wand voor de Amsterdammers, die hiermee Cristian Pavón niet kunnen halen. Ajax heeft trouwen nog meer concurrentie in de zoektocht, want ook het Franse AS Monaco en Paris Saint-Germain lagen op de loer voor de Argentijn.

Voor Ajax lijkt de tijd te gaan dringen ,die over 10 dagen alweer het begin van het nieuwe seizoen kennen in Nederland.

