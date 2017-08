Brands: Lozano van niveau Ronaldo en Romario

De Mexicaanse vleugelaanvaller Hirving Lozano is door PSV gehaald deze zomer, Technisch Manager Marcel Brands weet maar al te goed dat hij met de Mexicaan goud in handen heeft.

'Van de spelers uit Zuid-Amerika is hij een van de meest belangrijke spelers voor ons. Net als Héctor Moreno, Andrés Guardado, Carlos Salcido, Javier Rodriguez, Ronaldo, Romario, Heurelho Gomes en Alex voor ons waren. We hopen dat hij in de komende jaren net zo goed kan worden als die spelers bij PSV,' aldus Marcel Brands in gesprek met het Spaanse ESPN.

Nieuwkomer Lozano moest volgens Brands wel aan enkele aspecten voldoen, 'We zochten iemand die kon scoren, snel is én een assist kan geven. Die combinatie is lastig te vinden, maar met hem is dat gelukt. We hopen dat het ons een hoop moois gaat opleveren.'

