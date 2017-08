Voor PSV erop of eronder in duel met NK Osijek in Kroatië

PSV trainde dinsdagochtend in aanloop naar het returnduel in Kroatie met verschillende vormen, het laatste uur lijkt te hebben geslagen voor PSV.

'Nog nooit was het begin augustus zo onrustig rondom PSV als nu. De ongekend zwakke prestatie in de thuiswedstrijd tegen NK Osijek (0-1) heeft vanaf vorige week gezorgd voor enorme druk, die op De Herdgang ook voelbaar is. De lontjes worden binnen PSV wat korter, een paar clubfunctionarissen zijn net wat kortademiger dan in de afgelopen weken en iedereen weet dat het twee voor twaalf is,' viel te lezen in het Eindhovens Dagblad uit de mond van PSV watcher Rik Elfrink.

Ongeacht het resultaat in Kroatie, verwacht Elfrink dat Cocu gewoon aanblijft als trainer van PSV. 'Het vertrouwen in Cocu lijkt nog altijd onbegrensd en zelfs een historische zeperd tegen Osijek zal daarin vermoedelijk geen verandering brengen. Daarnaast is de trainer ook zelf geen type dat de handdoek werpt. De leiding blijft als criterium hanteren dat bepalend is of de spelersgroep vertrouwen heeft in de trainer.'

'De externe druk op de oefenmeester en zijn ploeg is wel enorm groot, al moet gezegd dat de PSV-selectie op papier minder indrukwekkend oogt dan vorig seizoen. Het gemis van de Mexicanen Andrés Guardado en Héctor Moreno laat vooralsnog zijn sporen na. Cocu is nu aangewezen op de niet verkochte restanten van een kampioensselectie, waarvan de reputatie vorig seizoen al roestte. Een aangeslagen residu, waaruit na iedere teleurstellende prestatie valt te destilleren dat de absolute wil om te winnen ontbrak.'

