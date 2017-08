Jesús Navas is weer terug bij Sevilla na 4 jaar afwezigheid. Manchester City was in de tussentijd zijn werkgever.

Vervolg: Jesús Navas keert na jaren terug bij jeugdliefde Sevilla

Eind mei leek het al duidelijk en nu is het dus rondgemaakt: Navas keert terug in Spanje.

En bij City had hij eigenlijk altijd speeltijd, totdat Pep Guardiola kwam en meldde dat hij voor het nieuwe seizoen niet meer nodig was. Dat was voor Navas een moment om eens contact op te gaan nemen met zijn oude club. Sevilla stond te trappelen om hem weer in te lijven en het was dan ook snel rond.

Jesús Navas speelde hiervoor al 10 jaar bij Sevilla en 4 jaar in de jeugd. De fans zullen dan ook erg blij zijn met het terugkeren van hun Spaanse held op de flank.

