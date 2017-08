COLUMN: Tinder moet Man. United rooskleurige toekomst geven

Het lijkt erop dat Mourinho van het Engelse Manchester United een gouden toekomst voorspelt voor de club.

Manchester United lijkt een deal te kunnen gaan sluiten met TINDER, de club kan met het logo op de mouw gaan spelen en lijkt een som van 12 miljoen euro aan de deal over te gaan houden.

Mourinho is wel in zijn nopjes met de tinderdeal, die de club een gouden toekomst op moet leveren. 'Ik verwacht dat we met tinder nog sneller en beter kunnen scoren, tinder staat erom bekend dat het daadkrachtig de zaken aanpakt en discreet is in de omgang. Hierdoor lopen we ook tegen minder gele kaarten aan, waardoor de spelers niet worden geschorst en we dus de bus kunnen blijven parkeren.'

De Portugees zelf verwacht ook in de toekomst voor United een rooskleurige, 'Wanneer Tinder ervoor zorgt dat we niet alleen binnen de lijnen scoren maar ook daarbuiten, kunnen we een hoop talentvolle spelers toevoegen een de jeugdopleiding. Ik noem dit een win-win situatie,' aldus de Portugese manager.

Naar verluidt krijgen de spelers bij terugkomst van de trip uit de VS allemaal een telefoon met de tinderapp hierop geinstalleerd, ook een snelcursus moet United klaarstomen voor het komende seizoen.

