Koeman moet diep in buidel tasten voor middenvelder Swansea

Het lijkt erop dat Ronald Koeman en zijn Everton nog niet zijn uitgeshopt op de transfermarkt, een klapper van jawelste wordt nog verwacht.

Gylfi Sigurdsson van het Engelse Swansea City moet de overstap nog maken naar de club uit Liverpool. De aanvoerder van The Swans verwacht dat zijn ploeggenoot nog wel vertrekt, al werd het eerste bod van 45 miljoen van tafel geveegd. Net als het tweede bod van 50,4 miljoen werd door Swansea niet geaccepteerd, toch lijkt er een doorslag te komen.

In gesprek met Radio BBC laat de aanvoerder van The Swans weten: 'De club houdt zich sterk, Ze hebben gezegd dat ze 56 miljoen euro willen. Ik weet niet of dat gaat lukken. Ik denk dat Everton 45 tot 50 miljoen euro heeft geboden. Er zit wel beweging in de transfer en ik verwacht dat Gylfi vertrekt.'

'Wanneer grote clubs zich voor hem melden, wordt het lastig om hem te behouden. Hij heeft veel invloed op ons spel. Als je naar zijn statistieken kijkt, zijn doelpunten en assists, dan zou je verwachten dat hij bij een club uit het linkerrijtje speelt,'

Het vertrek van Sigurdsson hangt al weken in de lucht bij Swansea, de middenvelder maakte de voorbereiding in de VS al niet meer mee en liet een oefenduel ook al aan zijn neus voorbij gaan. Mocht Sigurdsson dus vertrekken, wordt dat de duurste aankoop voor Everton deze transferzomer.

