Rick van Drongelen rondt spoedig zijn transfer richting HSV af. Voor hem en de club erg mooi.

Vervolg: Van Drongelen voor minimaal 3 miljoen naar HSV

En dat geld konden ze goed gebruiken bij Sparta. Het is natuurlijk voor een club altijd fijn als er een transfer komt waar de club minimaal 3 tot 4 miljoen euro rijker van wordt. Meerdere lokale media rondom Rotterdam en Rijnmond melden al dat de transfer bijna afgerond is.

Van Drongelen speelde vorig seizoen bijna alles in het shirt van Sparta en een transfer was niet geheel ondenkbaar. Echter komt HSV wel redelijk onverwachts, het is voor hem wel een mooie stap.

Pastoor zei al dat een transfer van zo'n omvang onhoudbaar zou worden.

Van Drongelen zelf heeft een aardige kans op een basisplaats, dus aan alle kanten is het een mooie stap.

Van Drongelen voor minimaal 3 miljoen naar HSV

