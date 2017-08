Guardiola komt met opmerkelijk trainingskamp verzoek

Pep Guardiola, de oefenmeester van het Engelse Manchester City, komt met een opmerkelijk trainingskamp.

De Spaanse oefenmeester heeft een trainingskamp belegd voor The Citizens, die na de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen vier dagen op trainingskamp gaan. Op 12 augustus opent Man. City het nieuwe seizoen tegen Brighton and Hove Albion, waarna het in het vliegtuig naar Spanje stapt.

Op 15 augustus staat er in Spanje dan een oefenduel op de rol tegen Girona, voor Guardiola het perfecte moment om de harmonie binnen het team te versterken. Sommige spelers hebben de voorbereiding in de VS gemist, en dat kan in Spanje dus worden ingehaald. 'Dit is een mooie kans voor Pep om met zijn hele selectie te werken.'

