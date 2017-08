De Nederlandse Oranjevrouwen staan donderdag in de halve finale van het EK tegen Engeland, maar Oranje wordt al gezien als topfavoriet voor het behalen van de Europese titel.

Vervolg: Oranjeleeuwinnen torenhoog favoriet voor winnen EK titel

De overwinning op Zweden heeft de kans bij Daphne Koster doen toenemen dat Oranje het EK kan winnen, ze is er heilig van overtuigd. 'Ik denk dat Nederland nu favoriet is, ja. Als ik kijk naar de poulefase en de kwartfinales denk ik dat Oranje, nu alleen Engeland, Denemarken en het verrassende Oostenrijk over zijn, de beste papieren en de beste speelsters heeft.'

De 36-jarige Kosten kwam maarliefst 136 keer uit voor Oranje en weet te melden dat Lieke Martens de sleutelspeler van de Oranje leeuwinnen kan zijn. Ook dat zij donderdag weer een belangrijke rol gaat spelen tegen de Engelsen, 'Bij de Engelsen komt het gevaar van rechtsback, Lucy Bronze. Die komt veel op. Nederland moet een tactiek verzinnen, waarin die verdedigster achter Martens aan moet lopen en niet andersom. Daar ligt de sleutel.'

Oranjeleeuwinnen torenhoog favoriet voor winnen EK titel

Een korte samenvatting: De Nederlandse Oranjevrouwen staan donderdag in de halve finale van het EK tegen Engeland, maar Oranje wordt al gezien als topfavoriet voor het behalen van de Europese titel..